«Росэл» меняет структуру компаний радиоэлектронного блока

Внутри радиоэлектронного холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» проводится реорганизация. Концерн «Вега», занимающийся разработкой и производством радиоэлектроники, передал в структуру петербургского НИИ «Вектор» три радиоэлектронных предприятия (все перечисленные компании входят в «Росэл»). Речь идет о пензенском НПП «Рубин», Рыбинском заводе приборостроения и петербургском НПП «Интеграл-В». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в микроэлектронных предприятиях. Согласно данным компаний в ЕГРЮЛе, изменения в составе учредителей произошли в начале сентября.