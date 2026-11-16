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Главная / Технологии /

«Росэл» меняет структуру компаний радиоэлектронного блока

Три предприятия концерна «Вега» перешли к научно-производственному предприятию НИИ «Вектор»
Дарья Соловьева
Такая реорганизация может снизить издержки производства, но в то же время привести к увольнениям
Такая реорганизация может снизить издержки производства, но в то же время привести к увольнениям / Алексей Орлов / Ведомости

Внутри радиоэлектронного холдинга «Росэл» госкорпорации «Ростех» проводится реорганизация. Концерн «Вега», занимающийся разработкой и производством радиоэлектроники, передал в структуру петербургского НИИ «Вектор» три радиоэлектронных предприятия (все перечисленные компании входят в «Росэл»). Речь идет о пензенском НПП «Рубин», Рыбинском заводе приборостроения и петербургском НПП «Интеграл-В». Об этом «Ведомостям» рассказали два источника в микроэлектронных предприятиях. Согласно данным компаний в ЕГРЮЛе, изменения в составе учредителей произошли в начале сентября.

Параллельно с этим в начале сентября уставный капитал «Веги» сократился почти вдвое – с 16,5 млрд до 8,2 млрд руб. Два источника «Ведомостей» в микроэлектронных предприятиях подтвердили реорганизацию активов и ресурсов внутри «Росэла».

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