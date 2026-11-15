Бессент призвал Nvidia искать нового гендиректора вне компании
Руководству корпорации Nvidia следует искать нового гендиректора после отставки Дженсена Хуанга за пределами компании. Об этом в интервью в эфире программы Sunday Morning Futures на телеканале Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.
«Это наводит меня на мысль, что, пока совет директоров ищет нового руководителя, им нужно обратиться за пределы компании, учитывая то, что происходило внутри компании, им необходима кардинальная перестановка», – сказал он (цитата по Reuters).
Бессент добавил, что совет директоров и юридические консультанты Nvidia в течение 10 дней должны отчитаться о практике соблюдения экспортных ограничений.
8 ноября совет директоров Nvidia начал независимое расследование после публикаций о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки. Поводом стали сообщения The New York Times о его близких отношениях с Элис Хуанг, бывшей сотрудницей сингапурской компании Megaspeed.
12 ноября Хуанг покинул пост гендиректора Nvidia, а также должность президента компании и место в совете директоров. Совет директоров начал поиск преемника Хуанга среди внутренних и внешних кандидатов. Временным гендиректором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор Nvidia Колетт Кресс.
15 ноября стало известно, что более 148 000 человек подписали петицию с требованием восстановить Хуанга на посту руководителя Nvidia. На 16:00 мск число подписавших обращение достигло 148 574 человека. Среди участников инициативы числятся 7338 действующих сотрудников Nvidia и 79 092 акционера компании.