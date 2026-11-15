Более 15 000 заявок поступило на третий поток программы «Время героев»

Более 5000 заявок поступило на третий поток менее чем за сутки после начала приема 9 ноября. Подать заявку можно до 25 января 2027 г. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Оно будет организовано в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий.