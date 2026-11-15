Более 15 000 заявок поступило на третий поток программы «Время героев»
Более 15 000 заявок поступило на третий поток программы «Время героев» с момента открытия регистрации. Об этом сообщается на сайте программы. По решению президента России Владимира Путина новый поток ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования.
Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров рассказал, что образовательная программа третьего потока будет существенно отличаться от предыдущих. По его словам, участникам предстоит пройти ускоренную программу высшего образования за три года вместо четырех. Будущим студентам предстоит изучить принципы работы органов власти, освоить современные инструменты госуправления и научиться оценивать последствия управленческих решений.
Более 5000 заявок поступило на третий поток менее чем за сутки после начала приема 9 ноября. Подать заявку можно до 25 января 2027 г. Кандидатам предстоит заполнить анкету, написать эссе и пройти тестирование. Оно будет организовано в регионах на базе 95 пунктов дистанционной оценки, в том числе в исторических регионах и вблизи районов ведения боевых действий.
Участие в отборе могут принять граждане России, проявившие мужество и героизм на СВО, имеющие среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование.
5 ноября Путин поручил администрации президента и правительству разработать отдельную образовательную программу для участников спецоперации, не имеющих высшего образования.