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Лавров: сформулированные Путиным цели спецоперации никогда не менялись

Переговорная линия будет выстроена для достижения этих целей
Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Цели специальной военной операции, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, никогда не менялись. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

По его словам, линия переговоров будет подчинена достижению целей спецоперации, сформулированных президентом в июне 2024 г. и не менявшихся с тех пор.

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером; стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.

13 ноября Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет выдвигать условий по переговорной группе от европейцев.

В июне 2024 г. Путин говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.

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