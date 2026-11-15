Лавров: сформулированные Путиным цели спецоперации никогда не менялись

Лавров: сформулированные Путиным цели спецоперации никогда не менялисьПереговорная линия будет выстроена для достижения этих целей
Цели специальной военной операции, сформулированные президентом России Владимиром Путиным, никогда не менялись. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».
По его словам, линия переговоров будет подчинена достижению целей спецоперации, сформулированных президентом в июне 2024 г. и не менявшихся с тех пор.
10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером; стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.
13 ноября Кушнер сообщил, что Украина и Россия согласились расширить следующий раунд переговоров, включив в него европейскую сторону. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет выдвигать условий по переговорной группе от европейцев.
В июне 2024 г. Путин говорил, что условиями по прекращению огня с Украиной являются вывод украинских войск с присоединенных к России территорий и гарантия Киева об отказе от намерений вступить в НАТО.