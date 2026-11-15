Лавров: сформулированные Путиным цели спецоперации никогда не менялись

10–11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры Россия – США – Украина, посвященные украинскому урегулированию и новой архитектуре европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле с Уиткоффом и Кушнером; стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности. 12 ноября Путин встретился в Кремле со спецпосланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Стороны договорились продолжить трехсторонний переговорный трек и совместно начать работу над новой архитектурой европейской безопасности.