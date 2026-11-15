Лавров: европейцы хотят «успеть на последний поезд» в обсуждениях по Украине

13 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина договорились расширить следующий раунд переговоров за счет участия европейских представителей. По его словам, это позволит обсудить будущую архитектуру европейской безопасности наряду с территориальными вопросами между Россией и Украиной. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, но предметного обсуждения таких переговоров пока нет. Позже представитель Кремля добавил, что Москва не будет ставить условий по составу переговорной группы от Европы.