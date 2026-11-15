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Главная / Политика /

Лавров: европейцы хотят «успеть на последний поезд» в обсуждениях по Украине

Этим обусловлено желание Европы участвовать в переговорах
Антон Потоков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Европа понимает, что ее поезд в обсуждениях по украинскому конфликту уходит. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». Этим министр объясняет появившееся у Европы намерение участвовать в переговорах по Украине и обсуждать этот вопрос непосредственно с РФ.

«Наверное, они понимают, что поезд уходит, и хотят попытаться заскочить на подножку последнего вагона», – сказал Лавров.

13 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что Россия и Украина договорились расширить следующий раунд переговоров за счет участия европейских представителей. По его словам, это позволит обсудить будущую архитектуру европейской безопасности наряду с территориальными вопросами между Россией и Украиной. В этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, но предметного обсуждения таких переговоров пока нет. Позже представитель Кремля добавил, что Москва не будет ставить условий по составу переговорной группы от Европы.

Издание Politico писало 13 ноября, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по Украине. По данным издания, первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты. Второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас.

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