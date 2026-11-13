Песков: Россия открыта к контактам с Европой
Россия открыта к двусторонним контактам с европейскими странами, однако предметного обсуждения таких переговоров пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
«Пока предметно об этом в настоящий момент речь не идет, но, по крайней мере, мы были бы открыты к таким контактам. Мы, собственно, об этом, и президент Путин об этом говорил неоднократно», – сказал представитель Кремля.
Таким образом Песков ответил на вопрос о том, должны ли участию европейских представителей в многосторонних переговорах предшествовать двусторонние контакты между Москвой и европейскими странами.
13 ноября американский переговорщик Джаред Кушнер сообщил, что стороны договорились расширить следующий раунд переговоров по Украине за счет участия европейских представителей. По его словам, это позволит обсудить будущую архитектуру европейской безопасности наряду с территориальными вопросами между Россией и Украиной.
При этом Евросоюз пока не определился с единым представителем для переговоров с Россией. Как сообщило 13 ноября Politico, страны ЕС разделились на три лагеря при обсуждении кандидатуры переговорщика. Среди возможных претендентов – председатель Евросовета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас и представители Франции и Германии.
12 ноября президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность представлять Европу на переговорах по Украине. При этом он подчеркнул, что европейские страны должны сначала определить общую позицию по урегулированию конфликта.