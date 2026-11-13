Эксперты оценили перспективы снятия западных санкций с России

Западные санкции вряд ли будут сняты с России в среднесрочной перспективе – то есть в ближайшие шесть лет. Об этом в рамках круглого стола «Деэскалация санкций: реальность или иллюзия» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Дипломат отметил, что, по сути, текущие западные санкции не являются санкциями – это односторонние принудительные меры, рестрикции в нарушение Устава ООН, ведь настоящие международные санкции вводить может только Совет Безопасности организации. За счет таких мер Запад пытается добиться политических уступок от России и решить свои геополитические задачи, заставить Москву действовать так, как хочется ему. В настоящее время санкционная политика Запада – это его стратегическая линия, связанная с тем, что западные страны постепенно теряют свое преимущество и неоспоримое лидерство в мире. Нельзя заявить, что от антироссийских ограничений эффекта нет вообще, признает Трофимов, но принудить Россию к действиям в интересах западных государств у них не вышло. «Одолеть» же санкции, по мнению дипломата можно за счет диверсификации внешних экономических связей и создания в их рамках системы не под контролем тех, кто предпринимает враждебные шаги против России.