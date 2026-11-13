Эксперты оценили перспективы снятия западных санкций с России

Эксперты оценили перспективы снятия западных санкций с РоссииОграничения не отменят минимум в ближайшие шесть лет
Западные санкции вряд ли будут сняты с России в среднесрочной перспективе – то есть в ближайшие шесть лет. Об этом в рамках круглого стола «Деэскалация санкций: реальность или иллюзия» в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня» заявил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Дипломат отметил, что, по сути, текущие западные санкции не являются санкциями – это односторонние принудительные меры, рестрикции в нарушение Устава ООН, ведь настоящие международные санкции вводить может только Совет Безопасности организации. За счет таких мер Запад пытается добиться политических уступок от России и решить свои геополитические задачи, заставить Москву действовать так, как хочется ему. В настоящее время санкционная политика Запада – это его стратегическая линия, связанная с тем, что западные страны постепенно теряют свое преимущество и неоспоримое лидерство в мире. Нельзя заявить, что от антироссийских ограничений эффекта нет вообще, признает Трофимов, но принудить Россию к действиям в интересах западных государств у них не вышло. «Одолеть» же санкции, по мнению дипломата можно за счет диверсификации внешних экономических связей и создания в их рамках системы не под контролем тех, кто предпринимает враждебные шаги против России.
Устойчивой деэскалации санкционного давления на Россию в ближайшей перспективе действительно не будет, согласен генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Речь может идти только об эпизодических исключениях, связанных с интересами стран – инициаторов санкций в таких сферах, как поставки зерна, дизеля или космической отрасли. Правовой механизм санкций в США, Европейском союзе и Великобритании никуда не делся, со стороны Вашингтона, несмотря на низкий уровень санкционной эскалации в последнее время, деэскалации как таковой не наблюдается. Со стороны Брюсселя же ситуация с эскалацией другая, Евросоюз готовит очередной список российских лиц, которые подпадут под ограничения. При этом заявления западных политиков о том, что санкции могут быть смягчены после политических уступок также не вполне соответствуют реальной практике, отмечает Тимофеев. По его словам, снятие санкций – это нелинейный процесс и не всегда за политическими решениями следует отмена ограничений. Ожидать того, что после «политических подвижек» санкции быстро отменят, не стоит, уверен эксперт: их фактор в жизни бизнеса и граждан останется и будет влиять на соответствующие процессы.
Санкции – это не только политическое, но и юридическое явление, отметил эксперт в области санкционного права, член Российской ассоциации международного права Сергей Гландин. Они всегда являются правоприменительным актом на основе нормативного акта более высокой юридической силы. Это не отменяет того факта, что односторонние ограничения представляют себой, по выражению официального представителя МИД России Марии Захаровой, «междусобойные санкции». Такие ограничения бьют по нормальным торговым связям, например, даже при платежах за несанкционные товары в страны вроде Бразилии или Индии. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, продолжил Гландин, гордо заявляет о подготовке 22-го пакета санкций, но это «выстрел себе в ногу», потому что европейские власти запрещают своему же бизнесу зарабатывать на связях с Россией, вынуждая его, к примеру, покупать сырье дороже у других игроков. С санкциями, по мнению юриста, можно бороться и можно их оспаривать, так как, по мнению суда ЕС, Совет Евросоюза сначала должен доказать необходимость держать под ограничениями то или иное лицо.
Экономические ограничения – неприятная, но уже ставшая нормой часть международной жизни, считает декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Анастасия Лихачева. Даже те меры, что не затрагивают Россию напрямую, вроде тарифных санкций президента США Дональда Трампа, введенных в 2025 г., трансформируют среду внешнеэкономических интересов, которая становится более реактивной и искрящей. Другой объемный тренд – это тот факт, что сейчас санкции стали приглашением к легитимизации использования других инструментов давления, говорит Лихачева. Важнейшей контрмерой здесь будет поддержка контрагентов: «Ничто не укрепляет статус флага так, как морской военный конвой». Что же касается конкретно европейских санкций, то здесь, отмечает Лихачева, перед Брюсселем встает «страшный вопрос», мотивирующий создавать новые пакеты: что делать, если не это? Отсутствие ответа на такой вопрос создает угрозы для всего европейского политического проекта, так что давление на Россию продолжится «вне зависимости от счетов за газ в квартирах», считает эксперт.
Срок в шесть лет связан с каденциями американских президентов – два года, которые остались Трампу и еще четыре на его преемника, говорит главный научный сотрудник ИСКРАНа Владимир Васильев. Более того, при демократическом конгрессе можно ожидать ужесточения соблюдения в США санкционного законодательства, что понимает и администрация Трампа. Демократы, по словам эксперта, не хотели бы изменений в санкционном подходе в сторону послабления и исключений из него.