Смогут ли Германия, Италия и Бельгия пересмотреть нормотворческий механизм ЕС

Пока что механизм, о котором говорится в письме Мерца, Мелони и де Вевера, – это «пропагандистская вещь», считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Делаются подобные заявления во внутренних политических целях – Мерца беспокоит его крайне низкий рейтинг, Мелони в следующем году предстоят выборы, а де Вевер также пытается утвердить свои позиции внутри Бельгии. Куда более важной, по мнению эксперта, является текущая дискуссия в ЕС о том, чтобы отменить право вето и заменить его принципом двойного большинства – когда решения принимаются в случае одобрения 55% стран-членов (15 из 27 государств), представляющих 65% населения блока, при условии, что не будет блокирующего меньшинства из минимум четырех стран. За эту инициативу выступают ведущие страны и доноры в бюджет ЕС, такие как Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и Австрия. С большой долей вероятности этот механизм примут, так как Брюсселю и ведущим странам ЕС надоели фигуры вроде экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно блокировал, например, принятие новых санкций против России, заключает Трухачев.