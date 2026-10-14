Смогут ли Германия, Италия и Бельгия пересмотреть нормотворческий механизм ЕС

Смогут ли Германия, Италия и Бельгия пересмотреть нормотворческий механизм ЕСОни пытаются остановить вал новых норм, отпугивающих бизнес
Лидеры Германии, Италии и Бельгии выступили за введение нового механизма среди стран Европейского союза (ЕС). По задумке он должен дать европейским правительствам право приостанавливать действие принятых Брюсселем законов, если они сочтут, что те представляют собой обузу для правительств и бизнеса. Об этом пишет европейское издание Politico, в распоряжении которого оказался текст письма, подписанного канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министрами Италии Джорджей Мелони и Бельгии Бартом де Вевером. Адресатом письма стал председатель Европейского совета Антониу Кошта. Евролидеры призвали «значительно ускорить процедуры планирования и утверждения», которые позволили бы приостановить «определенные области регулирования на определенный период». Как утверждают Мерц, Мелони и де Вевер, более всего от нового механизма должен выиграть малый и средний европейский бизнес. В более же широком плане, гласит письмо европейских лидеров, цель нового механизма, обеспечивающего большую независимость от Брюсселя, заключается в «предотвращении ненужной регуляторной нагрузки и связанных с ней издержек», которые могут привести к необратимым потерям промышленного потенциала Европы и дальнейшему ослаблению инвестиций и конкурентоспособности. Подобные требования со стороны государств ЕС звучали и раньше.
Говорить о том, что инициатива окажет сильное деструктивное влияние на органы ЕС, не стоит – и Германия, и Италия, и Бельгия являются бенефициарами европейской интеграции и жесткие центробежные тенденции сейчас не в их интересах, замечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Артем Соколов. Скорее речь идет о перебалансировке ЕС как возможном выходе из той напряженной ситуации, в которой блок находится сейчас. Показательно, что авторами письма выступили довольно разные с точки зрения отношений с Брюсселем государства – Германия, которая традиционно являлась «мотором евроинтеграции» и наиболее лояльно относилась к передаче Брюсселю части полномочий, и более осторожная в этом плане Италия. Это говорит об осознании нынешними руководителями ЕС того, что объединение столкнулось с проблемами роста в ширину и глубину. Некоторое смещение полномочий в сторону национальных государств избиратели стран ЕС, несомненно, поймут, считает эксперт.
Пока что механизм, о котором говорится в письме Мерца, Мелони и де Вевера, – это «пропагандистская вещь», считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Делаются подобные заявления во внутренних политических целях – Мерца беспокоит его крайне низкий рейтинг, Мелони в следующем году предстоят выборы, а де Вевер также пытается утвердить свои позиции внутри Бельгии. Куда более важной, по мнению эксперта, является текущая дискуссия в ЕС о том, чтобы отменить право вето и заменить его принципом двойного большинства – когда решения принимаются в случае одобрения 55% стран-членов (15 из 27 государств), представляющих 65% населения блока, при условии, что не будет блокирующего меньшинства из минимум четырех стран. За эту инициативу выступают ведущие страны и доноры в бюджет ЕС, такие как Германия, Франция, Нидерланды, Швеция и Австрия. С большой долей вероятности этот механизм примут, так как Брюсселю и ведущим странам ЕС надоели фигуры вроде экс-премьера Венгрии Виктора Орбана, который неоднократно блокировал, например, принятие новых санкций против России, заключает Трухачев.
В условиях того, что ЕС действительно переживает сейчас непростые времена, лидеры опасаются развала консенсуса, поэтому Мерц, как амбициозный технократ, за счет передачи части полномочий столицам пытается не развалить, а, наоборот, спасти блок, предполагает политолог Александр Камкин. В случае если действительно будет угроза для Брюсселя в виде создания какой-то параллельной структуры, Еврокомиссия и ее председатель Урсула фон дер Ляйен могут попытаться вставить инициативе трех стран палки в колеса, считает эксперт.
Безусловно, немецкий бизнес недоволен высоким уровнем бюрократизации, которая исходит из Брюсселя, и именно малому и среднему предпринимателю тот же Мерц адресует свой посыл о перебалансировке в ЕС, так как канцлер пытается заручиться поддержкой данной категории избирателей, говорит Соколов. У малого и среднего бизнеса в Германии есть весомые основания быть недовольными, например, ростом цен из-за энергокризиса, поэтому Мерц старается перенаправить это недовольство на уровень европейских властей и дать понять немецким предпринимателям, что он исправит ситуацию.
Мерц приходил к власти как в том числе «экономический канцлер», поэтому риторика поддержки малого и среднего бизнеса, который действительно раздражают регламентации со стороны Еврокомиссии, для него важна, говорит научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Мария Хорольская. Кроме того, помимо возвращения доверия себе и правительству Мерцу важно отобрать голоса у основной оппозиционной силы страны, правопопулистской «Альтернативы для Германии». Она в последнее время стала получать поддержку как сила, обретшая и экономические компетенции в глазах избирателя: за нее голосуют люди, недовольные спадом экономики Германии. Мерц хочет вернуть их голоса своему Христианско-демократическому союзу. Поэтому он пытается выступить конструктивным критиком и защитником национальных интересов, а не евроскептиком, подчеркивает эксперт.