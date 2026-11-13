Кремль: Россия не выдвигала требований выхода Финляндии из НАТО
Россия не выдвигала требований по поводу выхода действующих членов НАТО, в том числе Финляндии, из альянса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне неизвестно об этом. Нет, не выдвигалось [предложений о выходе из НАТО], об этом речь не шла точно», – сказал он.
Bild со ссылкой на источники писал, что Москва якобы предложила выход Финляндии из НАТО и отказ альянса от баз в странах Прибалтики.
Среди других требований, по данным Bild, внеблоковый статус Киева и отказ соседней страны от вступления в НАТО. При этом членство Украины в Евросоюзе не исключается.