Токаев увидел в задержании глав «Самрук-Казына» сигнал о масштабной коррупции

Токаев отметил, что по закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, но «уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции «Закон и Порядок» и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни».