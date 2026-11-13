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Токаев увидел в задержании глав «Самрук-Казына» сигнал о масштабной коррупции

Максим Цуланов

Задержание председателя правления государственного фонда «Самрук-Казына» Нурлана Жакупова и главы подконтрольных этому фонду национальных железных дорог «Казахстан темiр жолы» (КТЖ) Елжаса Отыншиева является сигналом о наличии масштабной коррупции в госкомпаниях Казахстана. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев

«Вчера СМИ Казахстана передали сообщение о задержании руководителей фонда «Самрук-Казына» и компании «Казахстан темiр жолы». Это чрезвычайно серьезный сигнал о наличии в государственных компаниях масштабной коррупции», – сказал он (цитата по Inbusiness.kz).

Токаев отметил, что по закону следственные вопросы анонсировать или раскрывать нельзя, но «уже сейчас можно сказать, что это первое крупное дело о коррупции в государственных компаниях единой системы после обнародования концепции «Закон и Порядок» и включения ее в Конституцию в качестве одного из принципов государственного управления и общественной жизни».

Жакупов и Отыншиев были задержаны Комитетом национальной безопасности (КНБ) Казахстана 11 ноября. Спецслужба подозревает их в совершении коррупционных преступлений. В «Самрук-Казына» объявили, что сотрудничают со следствием и передают правоохранителям необходимые документы.

Президент Казахстана в феврале указывал на проблемы в «Самрук-Казына», отмечали «Ведомости». Тогда в разговоре с руководством компании он говорил о необходимости пересмотра структуры холдинга, которая, по его словам, перегружена избыточными управленческими кадрами, напоминающими бездельников. 

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