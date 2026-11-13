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Песков не прокомментировал участие Каллас в переговорах по Украине

Татьяна Мозолевская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможную кандидатуру главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас на роль представителя Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

Журналист Reutrers попросил представителя Кремля оценить кандидатуру Каллас, которая ранее заявила, что Европу на переговорах должен представлять «человек, олицетворяющий все европейские институты, а не отдельную страну».

«Я оставлю без комментария этот вопрос», – ответил Песков.

13 ноября Politico писало, что Евросоюз разделился на три лагеря по вопросу о том, кто должен представлять объединение на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине.

Первый лагерь выступает за кандидатуру председателя Евросовета Антониу Кошты, второй лагерь представляют Франция и Германия, которые не хотят передавать Брюсселю исключительное право выступать от имени Европы на переговорах. Третий – самый малочисленный – лагерь поддерживает главу европейской дипломатии Каю Каллас. При этом ее кандидатура вызывает серьезные разногласия из-за жесткой позиции в отношении России. Некоторые дипломаты считают, что Каллас может оказаться неприемлемым собеседником для Кремля.

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