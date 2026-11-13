МИД не ждет, что с России снимут санкции в ближайшие шесть лет

8 ноября замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что у стран Европейского союза больше нет рычагов давления на Россию. Он отметил, что Евросоюзу становится все труднее договариваться по секторальным ограничениям. По его словам, эту тенденцию подтверждает то, что принятые 12 октября меры против России официально не стали называть очередным, 22-м по счету, санкционным пакетом.