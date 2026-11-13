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МИД не ждет, что с России снимут санкции в ближайшие шесть лет

Сергей Пахомов

С России вряд ли снимут санкционные ограничения в ближайшие шесть лет, на что указывает анализ действий западных противников Москвы. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов на круглом столе.

«Ожидать того, что санкции с России будут сняты в среднесрочной перспективе (а это шесть лет), нереалистично», – отметил Трофимов (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, называть введенные Западом ограничения санкциями неточно, поскольку они являются инструментом давления на Москву, чтобы добиться политических уступок. Таким образом западные страны пытаются решить собственные геополитические задачи.

8 ноября замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что у стран Европейского союза больше нет рычагов давления на Россию. Он отметил, что Евросоюзу становится все труднее договариваться по секторальным ограничениям. По его словам, эту тенденцию подтверждает то, что принятые 12 октября меры против России официально не стали называть очередным, 22-м по счету, санкционным пакетом.

2 ноября директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский подчеркнул, что западные страны, вероятно, не снимут санкции с России даже в случае подвижек в урегулировании конфликта на Украине в ближайшей перспективе. По его словам, позиция ряда европейских государств в отношении Москвы носит долгосрочный характер.

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