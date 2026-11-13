CNN: разведка США не уверена, что любовница Хуанга передавала данные в Китай

Американские спецслужбы не пришли к единому выводу о возможной работе китайской бизнесвумен Элис Хуанг на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. Ранее стало известно о ее романтических отношениях с бывшим гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.