CNN: разведка США не уверена, что любовница Хуанга передавала данные в Китай
Американские спецслужбы не пришли к единому выводу о возможной работе китайской бизнесвумен Элис Хуанг на разведку КНР. Собранные сведения пока не доказывают, что она передавала информацию Пекину, сообщает CNN со ссылкой на несколько источников. Ранее стало известно о ее романтических отношениях с бывшим гендиректором Nvidia Дженсеном Хуангом.
По данным телеканала, некоторые сотрудники аппарата директора национальной разведки США считают обвинения в адрес бизнесвумен преувеличенными. Представители ЦРУ также не убеждены, что имеющиеся сведения, включая перехваченные сообщения, подтверждают сознательную передачу данных китайским властям.
«Ни министерство юстиции, ни я, ни директор ФБР Патель до сих пор не пришли к каким-либо выводам относительно того, кто она такая, а кто нет», – заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш.
При этом ФБР расследует обстоятельства отношений Хуанг с бизнесвумен не менее года. Некоторые представители администрации Дональда Трампа продолжают считать ее потенциальной угрозой национальной безопасности из-за доступа к руководству Nvidia и американскому президенту.
12 ноября Semafor сообщило, что минюст США начал несколько расследований, которые могут затронуть Nvidia. Одно из них связано с производством чипов, другое – с компаниями Megaspeed и Supermicro. Следствие проверяет деятельность Элис Хуанг, ранее работавшей в Megaspeed.
В тот же день Nvidia объявила об отставке Дженсена Хуанга с постов гендиректора, президента компании и члена совета директоров. Временным руководителем назначена финансовый директор Колетт Кресс.
Ранее Bloomberg сообщило, что конгресс США рассматривает возможность принудительно вызвать Хуанга для дачи показаний о его отношениях с Элис Хуанг и мерах защиты технологий Nvidia от иностранной разведки.