Жапаров освободил от должности посла Киргизии на Украине

12 ноября посол Киргизии на Украине в соцсетях заявил, что обвинения в незаконной приватизации колхозного имущества его семьей направлены на то, чтобы очернить ее репутацию перед выборами. По его словам, родственники не приватизировали ни одного колхозного здания или единицы техники. Сам Кадыркулов, как он утверждает, не имеет земельной доли в родном селе, а также собственного дома и двора. Дипломат добавил, что большую часть жизни учился и работал за пределами страны.