Жапаров освободил от должности посла Киргизии на Украине
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Идриса Кадыркулова от должности чрезвычайного и полномочного посла республики на Украине. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Кадыркулов занимал дипломатический пост с января 2022 г. Причины его отставки не уточняются.
8 ноября «Sputnik Кыргызстан» сообщал, что Жапаров поручил прокуратуре срочно проверить обстоятельства приобретения и перепродажи имущества бывшим главой «Северэлектро» Искендером Кадыркуловым. Житель Ак-Сууйского айыл окмоту во время встречи главы государства с населением заявил, что Кадыркулов приобрел здание колхоза за 220 000 сомов, а затем продал его местным властям за 8,5 млн сомов. Вместе со зданием, по его словам, в собственность бывшего депутата Жогорку Кенеша перешли 3500 га земли. Житель также сообщил, что сделки проводились в период, когда младший брат Искендера Кадыркулова Идрис работал в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ).
12 ноября посол Киргизии на Украине в соцсетях заявил, что обвинения в незаконной приватизации колхозного имущества его семьей направлены на то, чтобы очернить ее репутацию перед выборами. По его словам, родственники не приватизировали ни одного колхозного здания или единицы техники. Сам Кадыркулов, как он утверждает, не имеет земельной доли в родном селе, а также собственного дома и двора. Дипломат добавил, что большую часть жизни учился и работал за пределами страны.