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Жертвами атаки беспилотников в Волгограде стали четыре человека

Антон Потоков

Четыре человека погибли при атаке беспилотников на Волгоград. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, его слова передает администрация региона.

«Среди сотрудников южной промзоны Волгограда есть пострадавшие: четверо погибло, двое госпитализировано», – говорится в сообщении.

Атаке также подвергся поселок Светлый Яр, повреждено остекление окон и балконов в трех пятиэтажных жилых домах и в молодежном центре. Пострадавших нет.

Ночью 13 ноября над Россией уничтожили 1198 украинских беспилотников. Дроны сбили в том числе на Волгоградской областью, сообщали в Минобороны РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в сторону Москвы летели 467 беспилотников, 144 беспилотника нейтрализовано на подлете к Москве.

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