ФСБ предотвратила взрыв в торговом центре Ставрополя

12 ноября ФСБ сообщила о задержании троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭКа для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму. В тот же день Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве военного после взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», погибший был полковником.