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ФСБ предотвратила взрыв в торговом центре Ставрополя

Инна Шульгина
РИА Новости
РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали члена запрещенной в РФ международной террористической организации (МТО), который планировал устроить взрыв в торговом центре в Ставрополе. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Речь идет о гражданине одной из стран Центральной Азии. По данным ЦОС, он присягнул главарю террористической структуры и намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в одном из торговых центров города.

Мужчина провел разведку, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки, приобрел компоненты и поражающие элементы. После теракта он намеревался выехать в Сирию и вступить в ряды МТО. При обыске изъяты части самодельного взрывного устройства и средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено дело о покушении на теракт (ч. 1 ст. 30 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

12 ноября ФСБ сообщила о задержании троих граждан России и одного иностранца в Майкопе, Донецке и Омске. Они работали на украинские спецслужбы и собирали информацию о российских военнослужащих – участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭКа для подготовки диверсий, а также распространяли в интернете призывы к терроризму. В тот же день Следственный комитет РФ возбудил дело об убийстве военного после взрыва автомобиля в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. По данным «Фонтанки», погибший был полковником.

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