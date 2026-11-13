«Совкомбанк» ожидает рекордную прибыль по итогам 2026 года

13 ноября «Совкомбанк» опубликовал отчет, согласно которому финорганизация увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – сентябрь 2026 г. вдвое год к году до 71,9 млрд руб. По итогам первого полугодия банк заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,6 раза превышает результат аналогичного периода 2025 г. Во II квартале показатель увеличился почти в пять раз до 25,6 млрд руб.