«Совкомбанк» ожидает рекордную прибыль по итогам 2026 года
Совкомбанк рассчитывает на рекордную прибыль в 2026 г. Об этом управляющий директор Андрей Оснос сообщил на звонке с журналистами по итогам отчетности, сообщают «РБК Инвестиции».
«Мы ожидаем рекордную прибыль. Это не обещание, но мы не видим причин, почему банк не заработает рекордную прибыль в 2026 г.», – сказал он.
Оснос отметил, что не стоит связывать рекордную прибыль с дивидендами: на выплаты влияют стоимость акций, ситуация с заемщиками и риски.
13 ноября «Совкомбанк» опубликовал отчет, согласно которому финорганизация увеличила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь – сентябрь 2026 г. вдвое год к году до 71,9 млрд руб. По итогам первого полугодия банк заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что в 2,6 раза превышает результат аналогичного периода 2025 г. Во II квартале показатель увеличился почти в пять раз до 25,6 млрд руб.
За 2025 г. банк рекомендовал дивиденды в 0,35 руб. на акцию.