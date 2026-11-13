Самойловой на три года запретили открывать бизнес в России

Блогер Оксана Самойлова не сможет регистрировать новые компании в России до сентября 2029 г. из-за недостоверных сведений об адресе ее косметической компании ООО «Семми бьюти» в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).