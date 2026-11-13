Самойловой на три года запретили открывать бизнес в России
Блогер Оксана Самойлова не сможет регистрировать новые компании в России до сентября 2029 г. из-за недостоверных сведений об адресе ее косметической компании ООО «Семми бьюти» в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС).
Ограничения начали действовать 24 сентября 2026 г. и рассчитаны на три года. По данным агентства, помимо «Семми бьюти» Самойловой принадлежат еще две компании, занимающиеся розничной торговлей одеждой.
Согласно российскому законодательству, налоговая служба вправе отказать в регистрации нового юридического лица, если его учредитель или руководитель ранее управлял компанией либо владел контролирующей долей в организации, сведения о которой признаны недостоверными. Ограничение не распространяется на деятельность уже зарегистрированных компаний.
9 ноября «РИА Новости» сообщили, что аналогичные ограничения до 25 марта 2029 г. установлены в отношении комика Нурлана Сабурова. Причиной стал недостоверный адрес его компании «Сабр продакшн», зарегистрированной в апреле 2025 г.
6 ноября стало известно, что журналистка Ксения Собчак не сможет регистрировать новые юридические лица до 29 октября 2029 г. Основанием стала запись в ЕГРЮЛ о недостоверных сведениях в отношении ООО «Ши», с которым связана телеведущая.