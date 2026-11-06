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Главная / Общество /

Ксении Собчак ограничили право регистрировать компании на три года

Анна Виноградова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не сможет регистрировать новые юридические лица в России до 29 октября 2029 г. Ограничение связано с недостоверными сведениями об ООО «Ши», следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС).

Основанием для ограничения стала запись в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) о недостоверности сведений о лице, имеющем право действовать от имени ООО «Ши» без доверенности. Ограничение ввели в конце октября 2026 г.

Согласно законодательству, ФНС вправе отказать в регистрации новой компании лицу, которое ранее руководило организацией или владело контролирующей долей в ней, если в ЕГРЮЛ содержится запись о недостоверности сведений. Ограничение не означает запрета на деятельность уже зарегистрированных компаний.

По данным ФНС, Собчак является учредителем еще четырех организаций. Две из них работают в ресторанном бизнесе, остальные занимаются рекламной деятельностью.

В феврале Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которому принадлежит бренд закрывшегося петербургского ресторана Veter. По данным Rusprofile, ее доля в компании увеличилась с 15 до 100%.

Ранее «Манила» участвовала в судебном споре за право использования товарного знака Veter. Суд удовлетворил требования компании, разрешив ей использовать этот бренд.

Кроме ресторанных проектов Собчак развивает медиабизнес. В холдинг «Осторожно Media» входят YouTube-канал «Осторожно, Собчак» и несколько Telegram-каналов, включая «Кровавую барыню», «Осторожно, новости» и «Осторожно, Москва».

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