Суд довзыскал 19,6 млрд рублей с Шишханова и экс-топов «Рост банка»
Девятый арбитражный апелляционный суд увеличил почти на 19,6 млрд руб. сумму взыскания с бывшего владельца «Рост банка» Микаила Шишханова и трех экс-руководителей кредитной организации по иску банка «Траст». Общая сумма превысила 269,2 млрд руб., сообщает «Прайм» со ссылкой на источник, знакомый с ходом разбирательства.
Убытки взысканы солидарно с Шишханова, бывших председателей правления Кирилла Любенцова и Алексея Фарафонтова, а также экс-члена совета директоров Александра Лукина. Ответственность Шишханова ограничена суммой более 269,2 млрд руб., Любенцова – чуть менее 269 млрд руб., Лукина – свыше 240,6 млрд руб., Фарафонтова – более 14,7 млрд руб.
Апелляция изменила решение Арбитражного суда Москвы по жалобе «Траста». Ответчики судебный акт первой инстанции не обжаловали.
В марте Арбитражный суд Москвы взыскал с Шишханова и двух экс-руководителей банка более 249,6 млрд руб. При этом требования к Фарафонтову суд отклонил.
Иск был подан в сентябре 2020 г. По версии «Траста», ответчики в 2015–2017 гг. одобрили и совершили сделки, не имевшие экономического смысла и направленные на вывод активов из «Рост банка». Впоследствии кредитная организация была присоединена к «Трасту».
В декабре 2025 г. Высокий суд Британских Виргинских островов признал свою юрисдикцию по другому иску «Траста». Банк требует около $2 млрд с Шишханова и ряда международных трейдеров, которых обвиняет в участии в выводе средств из группы Бинбанка.