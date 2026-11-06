Суд довзыскал 19,6 млрд рублей с Шишханова и экс-топов «Рост банка»

Иск был подан в сентябре 2020 г. По версии «Траста», ответчики в 2015–2017 гг. одобрили и совершили сделки, не имевшие экономического смысла и направленные на вывод активов из «Рост банка». Впоследствии кредитная организация была присоединена к «Трасту».