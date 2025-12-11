Газета
«Траст» отстоял юрисдикцию для спора с международными трейдерами и Шишхановым

Банк обвиняет их в сговоре, который привел к выводу около $2 млрд из группы Бинбанка
Екатерина Литова
Высокий суд BVI увидел веские основания для проведения разбирательства по иску «Траста
Высокий суд BVI увидел веские основания для проведения разбирательства по иску «Траста / Максим Стулов / Ведомости

Высокий суд Британских Виргинских островов (BVI) признал свою юрисдикцию для рассмотрения иска банка непрофильных активов «Траст», который требует порядка $2 млрд с бывшего бенефициара Бинбанка Микаила Шишханова и нескольких международных сельскохозяйственных и сырьевых трейдеров. Все они, считает «Траст», вступили в сговор и несколько лет способствовали выводу средств из банка в обход требований ЦБ, участвуя в цикличных схемах, включающих мнимые аккредитивы, ­несуществующие сделки и выдачу займов компаниям-пустышкам. О вынесенном в конце ноября решении «Ведомостям» сообщил представитель юридической фирмы Orion, которая вместе с иностранными фирмами защищает интересы «Траста» в суде.

«Ведомости» также ознакомились с копией решения суда. Всего ответчиков 34. Вместе с Шишхановым в перечне девять предположительно связанных с ним офшоров BVI, все остальные ответчики – международные трейдеры, включая трех мировых гигантов в торговле сельскохозяйственной продукцией Cargill, Louis Dreyfus и Bunge, и принадлежащие им структуры из разных юрисдикций.

