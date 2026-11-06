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Главная / Политика /

Кремль пока не располагает деталями встречи Дмитриева и Трампа

Татьяна Мозолевская
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Кремль пока не располагает детальной информацией о встрече президента США Дональда Трампа со спецпредставителем российского президента Кириллом Дмитриевым. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Нет, он [Дмитриев] пока еще не вернулся, поэтому пока еще не располагаем информацией детально», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

5 ноября Дмитриев посетил встречу с первой леди США Меланией Трамп в составе российской делегации. Тогда стало известно, что Трамп передала личное послание президенту РФ Владимиру Путину через Дмитриева.

Спецпредставитель президента РФ заявил, что Путин высоко оценил усилия американского лидера по урегулированию ситуации на Украине. «Президент Путин также высоко ценит миротворческие усилия президента Трампа и работу его команды над мирным планом по урегулированию украинского кризиса», – сказал он.

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