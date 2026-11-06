Медведев: Маск поздно прозрел насчет Украины и стал участником войны
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев раскритиковал американского предпринимателя Илона Маска за предоставление Украине спутниковой связи Starlink. Он заявил, что бизнесмен с самого начала понимал, как технология используется в военных целях, но лишь спустя несколько лет признал ошибочность своего решения.
«Теперь вот ему стало противно. Он клеймит войну. Но он стал участником этой войны», – написал Медведев.
Зампред Совбеза утверждает, что Starlink применялась украинскими военными в том числе для ударов по гражданским объектам. По его мнению, разделение систем Starlink и Starshield не снимает с Маска ответственности. Медведев также связал действия предпринимателя с его зависимостью от Белого дома.
Поводом для заявления стал репост Маском публикации аккаунта Whole Mars Catalog в соцсети X. Автор сообщения назвал ошибкой бесплатную передачу Украине тысяч терминалов Starlink в начале конфликта. Сам предприниматель репост не прокомментировал.
5 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Маск не должен вмешиваться в политические процессы на Украине. При этом он поблагодарил SpaceX за предоставление спутниковой связи в начале конфликта.
29 октября The Atlantic сообщил о недовольстве Маска использованием Starlink для управления украинскими ударными беспилотниками. По данным издания, первоначально терминалы передавались больницам, государственным учреждениям и гуманитарным организациям.
24 октября Маск обвинил ВСУ в нарушении условий использования Starlink. Он утверждал, что украинские военные применяли систему для ударов беспилотниками, а возможность такого использования была заблокирована. Предприниматель подчеркнул, что Starlink предназначена для гражданских и оборонительных задач.