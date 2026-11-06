Медведев: Маск поздно прозрел насчет Украины и стал участником войны

Зампред Совбеза утверждает, что Starlink применялась украинскими военными в том числе для ударов по гражданским объектам. По его мнению, разделение систем Starlink и Starshield не снимает с Маска ответственности. Медведев также связал действия предпринимателя с его зависимостью от Белого дома.