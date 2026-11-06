Выручка VK Tech за девять месяцев выросла на 34,6%
Выручка VK Tech за январь – сентябрь 2026 г. увеличилась на 34,6% год к году и достигла 14,4 млрд руб., сообщила компания. Основными драйверами роста стали сервисы продуктивности VK WorkSpace (+60,6%) и новое направление «ИИ-решения» с выручкой 1 млрд руб.
Рекуррентная выручка выросла на 52,4% до 12,4 млрд руб. и составила 86% от общей (+10 п. п. год к году). Скорректированная EBITDA увеличилась на 21,0% до 1,8 млрд руб. при рентабельности 12%. Количество клиентов выросло на 41,6% до 37 900. Выручка от среднего и малого бизнеса прибавила 46,2%, от крупных клиентов – 29,7%.
По направлениям выручка «Облачной платформы» составила 4,4 млрд руб. (+8,6%), «Сервисов продуктивности» – 6,1 млрд руб. (+60,6%), «Дата-сервисов» – 1,2 млрд руб., «Бизнес-приложений» – 1,8 млрд руб. (+9,3%), «ИИ-решений» – 1,0 млрд руб.
В апреле 2026 г. VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Среди его задач – создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов компании. В сентябре VK Tech добавил в VK WorkSpace ИИ-инструменты для работы с переписками, документами и встречами сотрудников. За девять месяцев 2026 г. выручка всей VK выросла на 15% до 128 млрд руб., а показатель EBITDA – на 30% до 20,2 млрд руб.