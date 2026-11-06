Выручка VK Tech за девять месяцев выросла на 34,6%

В апреле 2026 г. VK Tech выделил ИИ-решения для бизнеса в отдельное направление. Среди его задач – создание корпоративной ИИ-платформы и усиление ИИ-функциональности продуктов компании. В сентябре VK Tech добавил в VK WorkSpace ИИ-инструменты для работы с переписками, документами и встречами сотрудников. За девять месяцев 2026 г. выручка всей VK выросла на 15% до 128 млрд руб., а показатель EBITDA – на 30% до 20,2 млрд руб.