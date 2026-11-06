Мировые цены на зерновую продукцию в октябре снизились на 4,5%
Мировые цены на зерновые в октябре 2026 г. уменьшились на 4,5% по сравнению с сентябрем. Индекс цен на эту продукцию составил 116,8 пункта. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).
Снижение котировок пшеницы и кукурузы стало одним из факторов общего удешевления продовольствия: индекс продовольственных цен ФАО за месяц опустился на 1,2% до 133,9 пункта. Цены на пшеницу снизились впервые за пять месяцев на фоне ослабления мирового спроса и улучшения прогнозов урожая, особенно в Аргентине.
Дополнительное влияние оказали ожидания увеличения экспортных поставок из Черноморского региона. Подешевела и кукуруза после поступления нового урожая из США и на фоне перспектив значительного предложения из Южной Америки. В то же время рис прибавил в цене 1,6% из-за задержек уборки в ряде стран-экспортеров и неблагоприятных погодных условий.
Индекс продовольственных цен ФАО в целом оказался на 5,9% выше уровня октября 2025 г., но оставался на 16,4% ниже исторического максимума, зафиксированного в марте 2022 г. Помимо зерновых подешевели мясо и молочная продукция. Индекс цен на мясо снизился на 1,2% до 125,5 пункта, на молочную продукцию – на 1,1% до 117,8 пункта.
Индекс цен на растительные масла, напротив, вырос на 0,3% до 199,2 пункта. Подорожание соевого и подсолнечного масел компенсировало снижение котировок рапсового, а цены на пальмовое масло практически не изменились. Индекс цен на сахар увеличился на 6,6% до 121,3 пункта, достигнув максимума с декабря 2024 г. Повышение котировок связано с перебоями в уборке и переработке сахарного тростника из-за дождей в Бразилии, а также с опасениями по поводу сокращения производства в Индии, Евросоюзе и Таиланде в сезоне 2026–2027 гг.
22 октября заместитель гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксения Боломатова в интервью «Ведомостям» заявила о повышении мировых цен на пшеницу на 30%.
16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена.