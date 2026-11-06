Мировые цены на зерновую продукцию в октябре снизились на 4,5%

Индекс цен на растительные масла, напротив, вырос на 0,3% до 199,2 пункта. Подорожание соевого и подсолнечного масел компенсировало снижение котировок рапсового, а цены на пальмовое масло практически не изменились. Индекс цен на сахар увеличился на 6,6% до 121,3 пункта, достигнув максимума с декабря 2024 г. Повышение котировок связано с перебоями в уборке и переработке сахарного тростника из-за дождей в Бразилии, а также с опасениями по поводу сокращения производства в Индии, Евросоюзе и Таиланде в сезоне 2026–2027 гг.