Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,14-0,7%CHMK3 605-2,04%VEON-RX74,7-0,13%IMOEX2 431,97-0,61%RTSI934,59-0,61%RGBI112,03+0,23%RGBITR773,83+0,26%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Боломатова: мировые цены на пшеницу выросли на 30%

Максим Цуланов
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Об этом сообщила заместитель гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксения Боломатова в интервью «Ведомостям».

«Необходимо понимать, что полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно. В этом контексте для ряда стран ситуация в сфере продовольственной безопасности сейчас складывается сложная: мировые цены на пшеницу выросли примерно на 30%», – сказал она.

По словам Боломатовой, в тройку крупнейших с начала сельхозсезона входят Турция, Египет и Иран.

16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны «по этому направлению уже полностью обеспечена, и министерство видит хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её