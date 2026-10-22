Боломатова: мировые цены на пшеницу выросли на 30%

16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны «по этому направлению уже полностью обеспечена, и министерство видит хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала».