Боломатова: мировые цены на пшеницу выросли на 30%
Мировые цены на пшеницу выросли на 30%. Об этом сообщила заместитель гендиректора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксения Боломатова в интервью «Ведомостям».
«Необходимо понимать, что полностью заменить Россию на мировом рынке зерна невозможно. В этом контексте для ряда стран ситуация в сфере продовольственной безопасности сейчас складывается сложная: мировые цены на пшеницу выросли примерно на 30%», – сказал она.
По словам Боломатовой, в тройку крупнейших с начала сельхозсезона входят Турция, Египет и Иран.
16 октября министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут рассказала, что российские аграрии собрали 95 млн т пшеницы – это на 2 млн т больше по сравнению с прошлой уборочной кампанией. Лут заявила, что продовольственная безопасность страны «по этому направлению уже полностью обеспечена, и министерство видит хорошую базу для сохранения высокого экспортного потенциала».