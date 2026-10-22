Зерновая ассоциация России была создана в августе 2026 г. Она пришла на смену Союза экспортеров и производителей зерна, функционал которого был расширен до представления интересов всего зернового сектора. «Ведомости» поговорили с исполнительным директором ассоциации и заместителем генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксенией Боломатовой о том, как строится работа ассоциации, как формируется новая инфраструктура для экспорта российского зерна и как проходит подготовка к его закупке в государственный интервенционный фонд.