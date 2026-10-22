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Главная / Бизнес / Интервью /

Ксения Боломатова: Россию на мировом рынке зерна не заменить

Глава Зерновой ассоциации России о новых экспортных маршрутах и закупках в госфонд
Елена Орехова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Зерновая ассоциация России была создана в августе 2026 г. Она пришла на смену Союза экспортеров и производителей зерна, функционал которого был расширен до представления интересов всего зернового сектора. «Ведомости» поговорили с исполнительным директором ассоциации и заместителем генерального директора АО «Объединенная зерновая компания» (ОЗК) Ксенией Боломатовой о том, как строится работа ассоциации, как формируется новая инфраструктура для экспорта российского зерна и как проходит подготовка к его закупке в государственный интервенционный фонд.

– Почему возникла потребность в переименовании организации?
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