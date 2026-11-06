В Госдуме предложили отклонить законопроект о штрафах за опасное вождение

Ранее комитет направил запрос в правительство с предложением уточнить соответствующее понятие в ПДД, однако необходимые изменения внесены не были. Кроме того, депутаты сочли предлагаемые санкции за повторное нарушение несоразмерными его общественной опасности. Поправки, устраняющие эти замечания, не поступили.