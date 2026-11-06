В Госдуме предложили отклонить законопроект о штрафах за опасное вождение
Комитет Госдумы по уголовному и административному законодательству рекомендовал отклонить законопроект о введении штрафов и лишении водительских прав за опасное вождение. Такое решение опубликовано в электронной базе нижней палаты парламента.
Инициатива предусматривала дополнение КоАП РФ новой статьей 12.38, устанавливающей штраф от 3000 до 5000 руб. за опасное вождение. При повторном нарушении водителю грозило лишение прав на срок от одного до трех месяцев.
В заключении комитета отмечается, что определение опасного вождения содержит элементы правовой неопределенности. По мнению депутатов, это создает риск систематического нарушения прав автомобилистов, особенно в условиях интенсивного движения в крупных городах.
Ранее комитет направил запрос в правительство с предложением уточнить соответствующее понятие в ПДД, однако необходимые изменения внесены не были. Кроме того, депутаты сочли предлагаемые санкции за повторное нарушение несоразмерными его общественной опасности. Поправки, устраняющие эти замечания, не поступили.
Законопроект внесла группа депутатов от ЛДПР в июне 2024 г. В октябре того же года Госдума приняла его в первом чтении. Тогда председатель нижней палаты Вячеслав Володин выступил за ужесточение ответственности за повторное опасное вождение.
21 октября 2026 г. стало известно, что правительственная комиссия одобрила законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без прав. Для водителей без удостоверения или с просроченными правами предлагается повысить штраф до 15 000–30 000 руб., за повторное нарушение – до 30 000–50 000 руб.
Рассмотрение законопроекта об опасном вождении Госдумой рекомендовано на 12 ноября.