Правительство одобрило кратный рост штрафов за езду без прав

В августе ТАСС писал, что Верховный суд России признал незаконным лишение прав водителя за нетрезвую езду, если его личность установлена только с его же слов, но не подтверждена документально. Так, Дмитрий Шелухин из Новосибирска был лишен прав после выявления сотрудниками ГИБДД у него признаков алкогольного опьянения. Правонарушитель не дал им документов, удостоверяющих личность, но назвался именем Дмитрия Шелухина. Как позже установило следствие, Дмитрием Шелухиным был двоюродный брат нарушителя, с которым они были очень похожи. Мировой судья признал Шелухина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчина получил штраф в размере 30 000 руб. и был лишен права управления автомобилем на полтора года. После вынесения решения суда реальный Шелухин обратился в Верховный суд. После рассмотрения обращения реального Шелухина Верховный суд отменил решение мирового судьи.