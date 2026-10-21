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Правительство одобрило кратный рост штрафов за езду без прав

Инна Шульгина

Комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект МВД об ужесточении наказания за езду без прав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

Штраф за управление автомобилем без удостоверения или с просроченными правами вырастет с 5000–15 000 руб. до 15 000–30 000 руб. Для повторного нарушения введут отдельный штраф – от 30 000 до 50 000 руб.

Оплатить такие штрафы со скидкой 25% в первые 30 дней будет нельзя. По данным авторов, каждый год более 12 000 человек три и более раза привлекаются за езду без прав, растет число аварий с их участием и число погибших в таких ДТП. Мера не касается лишенных прав – для них уже предусмотрено более строгое наказание вплоть до уголовного.

В августе ТАСС писал, что Верховный суд России признал незаконным лишение прав водителя за нетрезвую езду, если его личность установлена только с его же слов, но не подтверждена документально. Так, Дмитрий Шелухин из Новосибирска был лишен прав после выявления сотрудниками ГИБДД у него признаков алкогольного опьянения. Правонарушитель не дал им документов, удостоверяющих личность, но назвался именем Дмитрия Шелухина. Как позже установило следствие, Дмитрием Шелухиным был двоюродный брат нарушителя, с которым они были очень похожи. Мировой судья признал Шелухина виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Мужчина получил штраф в размере 30 000 руб. и был лишен права управления автомобилем на полтора года. После вынесения решения суда реальный Шелухин обратился в Верховный суд. После рассмотрения обращения реального Шелухина Верховный суд отменил решение мирового судьи.

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