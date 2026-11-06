Число поездок на каршеринге сократилось на 18% в III квартале

На фоне сокращения рынка число поездок самого «Делимобиля» снизилось на 13% год к году, а выручка – на 7%. Среднемесячное число активных пользователей «Делимобиля» в III квартале сократилось на 17% год к году, до 554 000 человек. Количество проданных минут уменьшилось на 11%, до 445 млн. При этом пользователи стали совершать поездки чаще: их количество в расчете на одного активного пользователя выросло на 5%, а число проданных минут – на 8%.