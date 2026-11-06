Число поездок на каршеринге сократилось на 18% в III квартале
Количество поездок на российском рынке каршеринга в III квартале 2026 г. сократилось на 18% год к году, а оборот рынка снизился на 15%. Такая оценка приводится в сообщении ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль») об операционных результатах за июль – сентябрь 2026 г., опубликованном на сервере раскрытия информации 5 ноября. Абсолютные показатели в сообщении не раскрываются.
На фоне сокращения рынка число поездок самого «Делимобиля» снизилось на 13% год к году, а выручка – на 7%. Среднемесячное число активных пользователей «Делимобиля» в III квартале сократилось на 17% год к году, до 554 000 человек. Количество проданных минут уменьшилось на 11%, до 445 млн. При этом пользователи стали совершать поездки чаще: их количество в расчете на одного активного пользователя выросло на 5%, а число проданных минут – на 8%.
Компания также сократила автопарк на 9% год к году: на конец сентября он насчитывал 25 936 автомобилей против 28 469 годом ранее. В «Делимобиле» объясняют это необходимостью привести размер парка и операционные ресурсы в соответствие с текущим спросом.
По итогам девяти месяцев количество проданных минут сервиса увеличилось на 11% год к году до 1,496 млрд, а среднемесячное число активных пользователей сократилось на 10% до 560 000 человек. Количество проданных минут в расчете на один автомобиль выросло на 24%.
На операционную деятельность компании также повлияли перебои с поставками топлива и рост затрат на заправку автомобилей, говорится в сообщении. Для снижения зависимости от отдельных каналов поставок «Делимобиль» расширил сотрудничество с поставщиками и задействовал собственные мощности для хранения топлива. Основатель и гендиректор «Делимобиля» Винченцо Трани отметил, что компания перераспределяет автомобили и ресурсы в зависимости от спроса в отдельных городах.
По данным Росстата, которые приводил «Коммерсантъ», в январе – апреле 2026 г. оборот рынка каршеринга снизился на 17,7% год к году до 17,3 млрд руб. В Москве, на которую приходится основная часть рынка, снижение составило 18,9% до 16,6 млрд руб. Эксперты связывали сокращение спроса с ростом стоимости поездок, а также ограничениями мобильного интернета и геолокационных сервисов.