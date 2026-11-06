Суды России в 1999-2000 годах признали расстрел адмирала Колчака обоснованным
Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 г. и Верховный суд России в 2000 г. подтвердили правомерность расстрела адмирала Александра Колчака, занимавшего в годы Гражданской войны пост Верховного правителя России. Это следует из рассекреченных документов по его делу, с которыми ознакомился ТАСС.
Материалы были представлены на выставке «Колчак. История от первого лица» Национального центра исторической памяти при президенте РФ.
При рассмотрении в 1999 г. вопроса о реабилитации Колчака военный суд указал, что в 1918-1920 гг. по его распоряжению и с его ведома проводились военные действия против Советской России, а также массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и их сторонников. Суд пришел к выводу, что расстрел, несмотря на прежние заслуги адмирала, был связан именно с этой стороной его деятельности и в сложившихся тогда обстоятельствах являлся обоснованной мерой.
В апреле 2000 г. Военная коллегия Верховного суда РФ также постановила, что заслуги Колчака перед Россией до 1917 г. не дают достаточных оснований для отмены судебного решения.
Колчак – русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса. Он служил на Балтийском флоте и Тихом океане, занимался океанографией и участвовал в полярных экспедициях в Арктике. Колчак принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войнах. В 1915 г. возглавил минную дивизию Балтийского флота, а в 1916-1917 гг. командовал Черноморским флотом. В конце 1918 года получил звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. 7 февраля 1920 г. был расстрелян большевиками в Иркутске.