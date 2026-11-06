Суды России в 1999-2000 годах признали расстрел адмирала Колчака обоснованным

При рассмотрении в 1999 г. вопроса о реабилитации Колчака военный суд указал, что в 1918-1920 гг. по его распоряжению и с его ведома проводились военные действия против Советской России, а также массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и их сторонников. Суд пришел к выводу, что расстрел, несмотря на прежние заслуги адмирала, был связан именно с этой стороной его деятельности и в сложившихся тогда обстоятельствах являлся обоснованной мерой.