Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,273+0,43%ARSA7,09+0,42%VEON-RX87,2+0,35%IMOEX2 465,08+0,39%RTSI949,39+0,39%RGBI111,95+0,01%RGBITR777,12+0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суды России в 1999-2000 годах признали расстрел адмирала Колчака обоснованным

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Военный суд Забайкальского военного округа в 1999 г. и Верховный суд России в 2000 г. подтвердили правомерность расстрела адмирала Александра Колчака, занимавшего в годы Гражданской войны пост Верховного правителя России. Это следует из рассекреченных документов по его делу, с которыми ознакомился ТАСС.

Материалы были представлены на выставке «Колчак. История от первого лица» Национального центра исторической памяти при президенте РФ.

При рассмотрении в 1999 г. вопроса о реабилитации Колчака военный суд указал, что в 1918-1920 гг. по его распоряжению и с его ведома проводились военные действия против Советской России, а также массовые репрессии в отношении мирного населения, красноармейцев и их сторонников. Суд пришел к выводу, что расстрел, несмотря на прежние заслуги адмирала, был связан именно с этой стороной его деятельности и в сложившихся тогда обстоятельствах являлся обоснованной мерой.

В апреле 2000 г. Военная коллегия Верховного суда РФ также постановила, что заслуги Колчака перед Россией до 1917 г. не дают достаточных оснований для отмены судебного решения.

Колчак – русский адмирал и исследователь, выпускник Морского корпуса. Он служил на Балтийском флоте и Тихом океане, занимался океанографией и участвовал в полярных экспедициях в Арктике. Колчак принимал участие в Русско-японской и Первой мировой войнах. В 1915 г. возглавил минную дивизию Балтийского флота, а в 1916-1917 гг. командовал Черноморским флотом. В конце 1918 года получил звание Верховного правителя России, резиденция которого находилась в Омске. 7 февраля 1920 г. был расстрелян большевиками в Иркутске.

«Власть есть самый тяжкий труд». Путь Александра Колчака
Александр Колчак родился 16 ноября 1874 г. под Санкт-Петербургом в семье военного инженера. С детства юноша проявлял интерес к морскому делу и хотел пойти по стопам отца. В 1894 г. он окончил Морской кадетский корпус и был определен на броненосный крейсер «Рюрик». С 1899 г. находился в распоряжении Императорской Санкт-Петербургской академии наук.
1  / 8

Александр Колчак родился 16 ноября 1874 г. под Санкт-Петербургом в семье военного инженера. С детства юноша проявлял интерес к морскому делу и хотел пойти по стопам отца. В 1894 г. он окончил Морской кадетский корпус и был определен на броненосный крейсер «Рюрик». С 1899 г. находился в распоряжении Императорской Санкт-Петербургской академии наук. / РИА Новости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь