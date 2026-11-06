Умер бывший митрополит Феодосийский и Керченский Платон
Бывший управляющий Феодосийской епархией схимитрополит Платон (Удовенко) умер в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского после продолжительной болезни. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
В митрополии выразили соболезнования в связи с кончиной священнослужителя. Дату, время и место его отпевания обещали объявить позднее.
Платон возглавил новообразованную Феодосийскую епархию в декабре 2012 г. по решению Синода Украинской православной церкви. Ему был присвоен титул митрополита Феодосийского и Керченского. В июле 2024 г. Священный синод Русской православной церкви освободил его от управления епархией, поблагодарив за многолетнее архипастырское служение, и отправил на покой.
В июне 2022 г. Священный синод Русской православной церкви принял Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Синоду РПЦ. 23 июля 2026 г. в Москве Платон принял великую схиму – высшую ступень монашеского пострига – с наречением имени в честь мученика Платона Анкирского.