Умер бывший митрополит Феодосийский и Керченский Платон

Платон возглавил новообразованную Феодосийскую епархию в декабре 2012 г. по решению Синода Украинской православной церкви. Ему был присвоен титул митрополита Феодосийского и Керченского. В июле 2024 г. Священный синод Русской православной церкви освободил его от управления епархией, поблагодарив за многолетнее архипастырское служение, и отправил на покой.