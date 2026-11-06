Средние ставки по краткосрочным вкладам в банках России снизились
Средние ставки по вкладам сроком до года в 20 крупнейших российских банках снизились с 23 октября по 6 ноября 2026 г., тогда как доходность долгосрочных депозитов выросла. Об этом свидетельствуют данные индекса вкладов финансового маркетплейса «Финуслуги».
Наиболее заметное снижение зафиксировано по полугодовым вкладам – на 0,11 п. п. до 13,18% годовых. Средняя ставка по трехмесячным депозитам сократилась на 0,09 п. п. до 13,69%, а по годовым – на 0,01 п. п. до 12,75%.
При этом средняя доходность двухлетних вкладов увеличилась на 0,13 п. п. до 11,5% годовых. Ставки по депозитам на полтора года выросли на 0,01 п. п. до 11,95%, а по трехлетним – на 0,02 п. п. до 11,05%.
За рассматриваемый период ставки снизили три банка из топ-20, один банк их повысил. Максимальное снижение составило 1,6 п. п. по трехмесячным депозитам и 1,29 п. п. по полугодовым. Наибольшее повышение достигло 0,3 п. п. по вкладам на три месяца.
По состоянию на 6 ноября максимальная ставка среди предложений 20 крупнейших банков достигала 19% годовых по трехмесячному вкладу, доступному только новым клиентам. Минимальная составляла 7% годовых по трехлетнему депозиту.
23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение повышенным ценовым давлением и сохраняющимися высокими инфляционными ожиданиями.
5 ноября Банк России сообщил, что в российской экономике в III квартале 2026 г. вновь возник положительный разрыв выпуска, свидетельствующий о «перегреве». Это связано с ростом внутреннего спроса при временном ограничении предложения в отдельных отраслях.