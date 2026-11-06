Средние ставки по краткосрочным вкладам в банках России снизились

При этом средняя доходность двухлетних вкладов увеличилась на 0,13 п. п. до 11,5% годовых. Ставки по депозитам на полтора года выросли на 0,01 п. п. до 11,95%, а по трехлетним – на 0,02 п. п. до 11,05%.