Долина намерена подать иски к компаниям за использование ее имени

23 октября Пудовкин заявил, что Долина не участвовала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», а видеоролики с ее изображением были созданы с помощью нейросетей. По его словам, представители певицы уже подали иск из-за незаконного использования ее имени.