Долина намерена подать иски к компаниям за использование ее имени
Юристы певицы Ларисы Долиной планируют подать иски к 18 компаниям за незаконное использование ее имени. Об этом «РИА Новости» сообщил директор артистки Сергей Пудовкин.
«Будем наказывать», – подчеркнул он. Пудовкин отметил, что использовать имя публичного человека для получения прибыли без его согласия и соответствующего договора нельзя.
23 октября Пудовкин заявил, что Долина не участвовала в рекламе интернет-магазина «АйфонБерри», а видеоролики с ее изображением были созданы с помощью нейросетей. По его словам, представители певицы уже подали иск из-за незаконного использования ее имени.
Пудовкин выразил уверенность, что правоохранительные органы разберутся в ситуации. Он подчеркнул, что ответственность должны нести лица, которые заключали договоры, получали деньги от покупателей и не выполнили взятые на себя обязательства.
8 сентября Лефортовский суд Москвы взыскал более 114 млн руб. с двух фигурантов дела о мошенничестве в отношении Долиной. Разбирательство было связано с продажей квартиры певицы в Хамовниках под влиянием злоумышленников. Средства взысканы в счет возмещения причиненного артистке ущерба.