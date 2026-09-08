Суд взыскал более 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников
Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и взыскал с двух фигурантов уголовного дела – Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы – солидарно 114,12 млн руб. Средства должны быть выплачены в счет возмещения ущерба, который был причинен мошенниками при продаже квартиры артистки в Хамовниках, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.
С фигурантов также взыскали госпошлину в размере 335 000 руб. Исковые требования к третьему фигуранту – Артуру Каменецкому – выделены в отдельное производство, поскольку его местонахождение не удалось установить.
Ранее Долина заявляла, что мошенники похитили у нее недвижимость и денежные средства на сумму более 114 млн руб. Суд полностью удовлетворил исковые требования певицы в отношении двух ответчиков.
25 июня Лефортовский суд переносил рассмотрение иска Долиной о взыскании 176 млн руб. с четырех мошенников (Цырульниковой, Каменецкого, Основы и Дмитрия Леонтьева), поскольку не все ответчики были уведомлены о начале разбирательства.
Певица стала жертвой мошенников летом 2024 г., лишившись квартиры, проданной за 112 млн руб. Хотя суды первоначально вернули жилье Долиной без компенсации, эти решения были отменены после оспаривания покупательницей Полиной Лурье.