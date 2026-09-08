Суд взыскал более 114 млн рублей с обманувших Долину мошенников

Лефортовский суд Москвы удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной и взыскал с двух фигурантов уголовного дела – Анжелы Цырульниковой и Андрея Основы – солидарно 114,12 млн руб. Средства должны быть выплачены в счет возмещения ущерба, который был причинен мошенниками при продаже квартиры артистки в Хамовниках, сообщает Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.