Суд в Москве перенес на июль рассмотрение иска Долиной к мошенникам
Лефортовский суд Москвы перенес на 31 июля заседание по иску певицы Ларисы Долиной к мошенникам о взыскании 176 млн руб. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на участника процесса.
Как сообщил агентству собеседник, рассмотрение отложено из-за того, что не все ответчики были уведомлены о начале разбирательства. Суд приступил к слушаниям 25 июня, но заседание перенесли на конец июля.
Иск Долиной против мошенников, обманувших ее летом 2024 г., поступил в Лефортовский районный суд Москвы 8 июня. Ответчиками по делу выступают Анжела Цырульникова, Дмитрий Леонтьев, Артур Каменецкий и Андрей Основа.
В апреле ТАСС писал со ссылкой на материалы следствия, что мошенники, похитившие средства в рамках дела Долиной, использовали в своих схемах криптовалюту и криптокошельки. Тогда Цырульникова заявила в своих показаниях, что забирала у потерпевших посылки и доставляла их в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники пересчитывали деньги из посылок и зачисляли их на криптокошельки.
Разбирательство идет с августа 2024 г., когда певица заявила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации. Лурье оспорила эти решения и добилась их отмены.