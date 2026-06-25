Суд в Москве перенес на июль рассмотрение иска Долиной к мошенникам

В апреле ТАСС писал со ссылкой на материалы следствия, что мошенники, похитившие средства в рамках дела Долиной, использовали в своих схемах криптовалюту и криптокошельки. Тогда Цырульникова заявила в своих показаниях, что забирала у потерпевших посылки и доставляла их в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники пересчитывали деньги из посылок и зачисляли их на криптокошельки.