Мошенники в деле Долиной были активными пользователями криптокошельков
Мошенники, которые похитили средства в рамках дела певицы Ларисы Долиной, использовали в своих схемах криптовалюту и криптокошельки, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела осужденных.
По данным агентства, виновная в мошенничестве Анжела Цырульникова рассказала в своих показаниях, что забирала у потерпевших посылки. Она доставляла их в пункт обмена криптовалюты, где сотрудники пересчитывали деньги из посылок и зачисляли их на криптокошельки.
В материалах дела также зафиксированы сведения о переписке осужденной с криптобиржами.
31 марта стало известно, что Долина снизила сумму иска о возмещении имущественного вреда к мошенникам до 114 млн руб. Она вычла из похищенных 175 млн руб. уже присужденные 61 млн руб. Теперь необходимо выплатить 114 млн руб. До этого суд в Йошкар-Оле обязал дропперов выплатить артистке 61 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение.
Разбирательство идет с августа 2024 г., когда певица сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации. Лурье оспорила эти решения.