Долина снизила сумму иска о возмещении вреда к мошенникам до 114 млн рублей

В конце 2025 г. суд Йошкар-Олы взыскал с девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами певицы Ларисы Долиной, почти 49 млн руб. в пользу артистки. Суд установил, что Долина по указанию мошенников перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей. Все ответчики проживают в Йошкар-Оле, при этом организаторы преступной схемы действовали с территории Украины.