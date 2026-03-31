Долина снизила сумму иска о возмещении вреда к мошенникам до 114 млн рублей
Певица Лариса Долина снизила сумму иска о возмещении имущественного вреда к мошенникам до 114 млн руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.
Долина вычла из похищенных 175 млн руб. уже присужденные 61 млн руб. Теперь его необходимо выплатить 114 млн руб.
Суд в Йошкар-Оле до этого обязал дропперов выплатить артистке 61 млн руб. в качестве компенсации за неосновательное обогащение. В Балашихинский суд также поступил иск о взыскании имущественного вреда, причиненного ей мошенниками, с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы.
В конце 2025 г. суд Йошкар-Олы взыскал с девятерых дропперов, использованных мошенниками в афере с деньгами певицы Ларисы Долиной, почти 49 млн руб. в пользу артистки. Суд установил, что Долина по указанию мошенников перевела каждому из дропперов по несколько миллионов рублей. Все ответчики проживают в Йошкар-Оле, при этом организаторы преступной схемы действовали с территории Украины.
Разбирательство началось после того, как Долина сообщила в августе 2024 г., что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.
Лурье оспорила эти решения. В результате Мосгорсуд удовлетворил иск о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.