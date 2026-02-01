Лариса Долина рассказала о жизни в съемной квартире
Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что после выселения из квартиры в Хамовниках теперь снимает жилье. Как пишут «РИА Новости», вместе с Долиной на съемное жилье переехали ее кошки, новую квартиру она пока купить не может.
Долина пояснила, что ее семья «пока берет в аренду квартиру» на длительный срок. «Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», – отметила она.
Певица не стала раскрывать точное местонахождение новой квартиры, но охарактеризовала район как хороший, добавив, что договор аренды заключен «на очень хороших условиях».
Она также упомянула, что ее кошки, которых она называет своей семьей и детьми, переехали вместе с ней, хотя и будут долго привыкать к новому месту.
Как отмечает агентство, в воскресенье в подмосковном Домодедово состоялся первый в этом году большой сольный концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей». Открывая выступление, певица, едва сдерживая слезы, поблагодарила зрителей за поддержку.
«Это для меня сегодня очень важно и бесценно», – сказала она со сцены. Зал ответил ей овациями и криками «Мы вас любим!». Во время исполнения песни «По встречной» публика превратила зал в «огромную оранжерею», подняв в воздух белые бумажные розы.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.
Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.