Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лариса Долина рассказала о жизни в съемной квартире

Ведомости

Народная артистка России Лариса Долина сообщила, что после выселения из квартиры в Хамовниках теперь снимает жилье. Как пишут «РИА Новости», вместе с Долиной на съемное жилье переехали ее кошки, новую квартиру она пока купить не может.

Долина пояснила, что ее семья «пока берет в аренду квартиру» на длительный срок. «Когда сможем, собственно, жилье приобрести, пока неизвестно. Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», – отметила она.

Певица не стала раскрывать точное местонахождение новой квартиры, но охарактеризовала район как хороший, добавив, что договор аренды заключен «на очень хороших условиях».

Верховный суд вернул квартиру Ларисы Долиной покупателю

Общество

Она также упомянула, что ее кошки, которых она называет своей семьей и детьми, переехали вместе с ней, хотя и будут долго привыкать к новому месту.

Как отмечает агентство, в воскресенье в подмосковном Домодедово состоялся первый в этом году большой сольный концерт Долиной «Юбилей в кругу друзей». Открывая выступление, певица, едва сдерживая слезы, поблагодарила зрителей за поддержку.

«Это для меня сегодня очень важно и бесценно», – сказала она со сцены. Зал ответил ей овациями и криками «Мы вас любим!». Во время исполнения песни «По встречной» публика превратила зал в «огромную оранжерею», подняв в воздух белые бумажные розы.

Как проходило заседание Верховного суда по «квартирному делу» Ларисы Долиной
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ постановила признать право собственности на квартиру, проданную народной артисткой России Ларисой Долиной под влиянием мошенников, за покупательницей – Полиной Лурье, отменив ранее принятые судебные акты. Решение вступает в силу немедленно, а нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы.
1  / 10

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ постановила признать право собственности на квартиру, проданную народной артисткой России Ларисой Долиной под влиянием мошенников, за покупательницей – Полиной Лурье, отменив ранее принятые судебные акты. Решение вступает в силу немедленно, а нижестоящему суду поручено в ближайшее время рассмотреть иск о принудительном выселении певицы. / Максим Стулов / Ведомости

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной без необходимости выплаты компенсации.

Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. 19 января 2026 г. ключи от апартаментов были переданы адвокату Лурье.

Читайте также:Глава РСПП: нужна процедура защиты добросовестных покупателей
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её