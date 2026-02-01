Газета
Общество

Долина удивилась большому количеству букетов на ее сольном концерте

Ведомости

Народная артистка РФ Лариса Долина удивилась большому количеству подаренных букетов на первом в 2026 г. сольном концерте в Домодедове «Юбилей в кругу друзей», сообщило «РИА Новости».

Она рассказала, что очень любит цветы, хранит их и ухаживает. Долина подчеркнула, что ее букеты всегда очень долго живут.

Обращаясь к залу, артистка поблагодарила зрителей за поддержку, добавив, что сегодня для нее это очень важно и бесценно. Агентство сообщает, что зал встал и бурно аплодировал Долиной.

В августе 2024 г. певица Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников и лишилась квартиры, которая была продана предпринимательнице Полине Лурье за 112 млн руб. Изначально суды признали, что сделка была совершена певицей в неосознанном состоянии, и жилье вернули Долиной. Лурье оспорила эти решения. В декабре 2025 г. Верховный суд направил дело на пересмотр. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил иск Лурье о принудительном выселении Долиной из квартиры в Хамовниках.

