Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов

19 января судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Лурье приобрела у Долиной. Свириденко тогда поясняла, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.