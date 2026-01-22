Газета
Главная / Общество /

Лурье готовит заявление о взыскании с Долиной судебных расходов

Ведомости

Полина Лурье готовит заявление о взыскании с певицы Ларисы Долиной судебных расходов, сообщила агентству «РИА Новости» адвокат Светлана Свириденко.

По ее словам, заявление будет подано в Хамовнический суд Москвы. Сторона Лурье хочет взыскать оплату госпошлин, расходы на услуги адвокатов и отчет об оценке стоимости квартиры.

19 января судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Лурье приобрела у Долиной. Свириденко тогда поясняла, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке.

16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на квартиру, купленную за 112 млн руб. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья. После этого артистка перенесла передачу квартиры Лурье на 9 января 2026 г.

