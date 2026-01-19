Газета
Главная / Общество /

Адвокат Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках

Ведомости

Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье приобрела у народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, квартира была передана Лурье, а пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. Свириденко пояснила, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке. При этом представитель обладал полномочиями действовать в рамках исполнительного производства.

До этого сообщалось, что приставы проверяли, остались ли в квартире личные вещи Долиной. Также отмечалось, что саму певицу, а также ее дочь и внучку уже сняли с регистрационного учета в жилье.

Лурье получит ключи от квартиры Долиной 19 января

Общество

Исполнительное производство по выселению было возбуждено 12 января. Артистке предоставили пять дней для добровольного исполнения судебного решения.

10 января Свириденко заявляла, что Лурье не сможет заехать в квартиру до 20 января, поскольку Долина находилась в отъезде и должна была вернуться только к этой дате. По ее словам, заселение было невозможно до подписания акта приема-передачи.

9 января Лурье отказалась принять квартиру, указав на неточности в акте передачи. Адвокат уточняла, что ключи, переданные через представителя Долиной, ее подзащитная не приняла из-за отсутствия у него соответствующих полномочий. Кроме того, договор, который планировалось подписать 9 января, был датирован 5 января.

16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на квартиру, купленную за 112 млн руб. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья. После этого артистка перенесла передачу квартиры Лурье на 9 января 2026 г.

