Адвокат Лурье получила ключи от бывшей квартиры Долиной в Хамовниках
Судебные приставы передали ключи от квартиры в Хамовниках, которую Полина Лурье приобрела у народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.
По ее словам, квартира была передана Лурье, а пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. Свириденко пояснила, что Лурье пришлось обратиться в службу судебных приставов, поскольку доверенное лицо Долиной не имело полномочий на передачу жилья, ключей и подписание акта приема-передачи в добровольном порядке. При этом представитель обладал полномочиями действовать в рамках исполнительного производства.
До этого сообщалось, что приставы проверяли, остались ли в квартире личные вещи Долиной. Также отмечалось, что саму певицу, а также ее дочь и внучку уже сняли с регистрационного учета в жилье.
Исполнительное производство по выселению было возбуждено 12 января. Артистке предоставили пять дней для добровольного исполнения судебного решения.
10 января Свириденко заявляла, что Лурье не сможет заехать в квартиру до 20 января, поскольку Долина находилась в отъезде и должна была вернуться только к этой дате. По ее словам, заселение было невозможно до подписания акта приема-передачи.
9 января Лурье отказалась принять квартиру, указав на неточности в акте передачи. Адвокат уточняла, что ключи, переданные через представителя Долиной, ее подзащитная не приняла из-за отсутствия у него соответствующих полномочий. Кроме того, договор, который планировалось подписать 9 января, был датирован 5 января.
16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на квартиру, купленную за 112 млн руб. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья. После этого артистка перенесла передачу квартиры Лурье на 9 января 2026 г.