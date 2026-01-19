Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Лурье получит ключи от квартиры Долиной 19 января

Ведомости

Судебные приставы передадут Полине Лурье ключи от квартиры артистки Ларисы Долиной 19 января, рассказала ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.

«Приставы, как ожидается, сегодня должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной», – отметила она.

12 января приставы возбудили исполнительное производство в отношении Долиной. Ей предоставили пять дней, чтобы добровольно исполнить судебное решение об освобождении квартиры.

10 января Свириденко отмечала, что покупательница квартиры Долиной не сможет заехать в нее до 20 января, так как певица находится в отъезде. Тогда уточнялось, что для заезда в квартиру в Хамовниках необходимо подписание акта приема-передачи квартиры.

В декабре 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. Летом того же года Долина говорила, что при совершении сделки ее обманули мошенники.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её