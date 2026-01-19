Лурье получит ключи от квартиры Долиной 19 января
Судебные приставы передадут Полине Лурье ключи от квартиры артистки Ларисы Долиной 19 января, рассказала ТАСС адвокат Лурье Светлана Свириденко.
«Приставы, как ожидается, сегодня должны передать Лурье ключи от квартиры Долиной», – отметила она.
12 января приставы возбудили исполнительное производство в отношении Долиной. Ей предоставили пять дней, чтобы добровольно исполнить судебное решение об освобождении квартиры.
10 января Свириденко отмечала, что покупательница квартиры Долиной не сможет заехать в нее до 20 января, так как певица находится в отъезде. Тогда уточнялось, что для заезда в квартиру в Хамовниках необходимо подписание акта приема-передачи квартиры.
В декабре 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. Летом того же года Долина говорила, что при совершении сделки ее обманули мошенники.