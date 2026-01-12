Газета
Общество

Долиной дали пять дней на добровольную сдачу квартиры Лурье

Ведомости

Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ФППП) по Москве возбудило исполнительное производство в отношении певицы Ларисой Долиной и предоставило ей пять дней для добровольного исполнения судебного решения об освобождении квартиры. Об этом сообщила адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, передает ТАСС.

По словам защитника, пристав уже возбудил производство и уведомил артистку о сроке для добровольного исполнения.

10 января Свириденко говорила, что Лурье не сможет заехать в квартиру до 20 января. По ее словам, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. Уточнялось, что Лурье не может заселиться, пока не будет подписан акт приема-передачи квартиры в Хамовниках.

12 января адвокат Долиной Мария Пухова заявила, что судебные приставы начали исполнительное производство по выселению Долиной из квартиры, которую она продала Лурье.

