Приставы начали производство по выселению Долиной

9 января Лурье отказалась принять квартиру у Долиной в Хамовниках, так как обнаружила неточность в акте передачи. Свириденко уточнила, что ее подзащитная не приняла через представителя Долиной ключи от квартиры, так как он не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Кроме того, договор, который должен был быть подписан 9 января, был датирован 5 января.