Приставы начали производство по выселению Долиной
Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры, которую она продала Полине Лурье. Об этом адвокат артистки Мария Пухова сообщила ТАСС.
По словам представительницы защиты, приставы возбудили исполнительное производство по заявлению адвоката Лурье. Пухова выразила мнение, что в этом нет необходимости.
«Видимо, кому-то не хочется выходить из медийного пространства. Мы готовы добровольно передать квартиру Лурье еще с 5 января этого года», – сказала адвокат Долиной.
10 января адвокат покупательницы Светлана Свириденко говорила, что Лурье не сможет заехать в квартиру до 20 января. По ее словам, Долина находится в отъезде и вернется только 20 января. Уточнялось, что Лурье не может заселиться, пока не будет подписан акт приема-передачи квартиры в Хамовниках.
9 января Лурье отказалась принять квартиру у Долиной в Хамовниках, так как обнаружила неточность в акте передачи. Свириденко уточнила, что ее подзащитная не приняла через представителя Долиной ключи от квартиры, так как он не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Кроме того, договор, который должен был быть подписан 9 января, был датирован 5 января.
16 декабря 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья. Затем артистка отложила передачу квартиры Лурье до 9 января 2026 г.