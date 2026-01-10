Долина не сможет передать Лурье квартиру до 20 января
Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не сможет заехать в квартиру до 20 января. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
«У нас есть право обратиться к судебным приставам, Полина примет решение до вторника [13 января], Долина находится в отъезде и вернется только 20 января», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Уточняется, что Лурье не может заселиться, пока не будет подписан акт приема-передачи квартиры в Хамовниках.
Накануне Лурье отказалась принять квартиру у Долиной в Хамовниках, поскольку обнаружила неточность в акте передачи. Свириденко уточнила, что ее подзащитная не приняла через представителя Долиной ключи от квартиры, так как он не был наделен полномочиями для совершения акта приема-передачи. Кроме того, договор, который должен был быть подписан 9 января, был датирован 5 января.
В декабре 2025 г. Верховный суд России постановил вернуть Лурье право собственности на купленную за 112 млн руб. квартиру. 25 декабря Мосгорсуд удовлетворил требования покупательницы о принудительном выселении Долиной из жилья.