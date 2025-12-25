Газета
Общество

Суд принудительно выселил Долину из квартиры в Хамовниках

Защита просила отложить выселение до конца праздников
Ведомости

Мосгорсуд постановил удовлетворить прошение Полины Лурье и принудительно выселить Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, передает корреспондент «Ведомостей». Адвокат певицы Мария Пухова просила отложить выселение до 10 января, называя переезд «проблематичным».

«Решение по обжалованию определения Мосгорсуда будет принято после консультации с Ларисой Александровной», – заявила «Ведомостям» адвокат Пухова.

Новость дополняется

