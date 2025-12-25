Лурье не намерена позволять Долиной жить в квартире после решения о выселении
Покупательница Полина Лурье не намерена разрешать певице Ларисе Долиной жить в квартире после решение суда о ее выселении, сообщила ТАСС адвокат покупательницы Светлана Свириденко.
Она подчеркнула, что ее доверительница купила квартиру еще полтора года назад, чтобы жить в ней со своими детьми.
Ранее Свириденко сообщила, что Долина попросила дать ей возможность еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках, проданной Полине. Артистка аргументировала свою просьбу тем, что не успевает собрать вещи.
Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о принудительном выселении семьи Долиной из квартиры 25 декабря.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.
16 декабря Верховный суд (ВС) России принял решение вернуть Лурье право собственности на квартиру Долиной. По решению суда певица может проживать в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.