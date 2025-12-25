Лурье не намерена позволять Долиной жить в квартире после решения о выселении

В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.