Долина попросила пожить в квартире в Хамовниках еще несколько месяцев
Певица Лариса Долина просила дать ей возможность еще несколько месяцев пожить в квартире в Хамовниках, проданной Полине Лурье. Об этом адвокат Светлана Свириденко сообщила «РИА Новости».
Артистка аргументировала свою просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.
22 декабря вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников говорил ТАСС, что решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках может быть принято в течение двух-трех месяцев. Мосгорсуд рассмотрит иск Лурье о выселении семьи Долиной. Банников допустил, что стороны могут достичь мирового соглашения. Но если дело дойдет до судебного решения, оно, скорее всего, будет в пользу Лурье как законной собственницы жилья.
16 декабря Верховный суд (ВС) России принял решение вернуть Лурье право собственности на квартиру Долиной. По решению суда певица может проживать в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
В августе 2024 г. Долина сообщила, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Через год после заявления Долиной квартиру вернули певице, так как ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.