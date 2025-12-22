Долину могут выселить из квартиры через два-три месяца
Решение о выселении певицы Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках может быть принято в течение двух-трех месяцев. Об этом вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников заявил ТАСС.
По его словам, Мосгорсуд рассмотрит иск покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении семьи Долиной. Эксперт не исключил, что стороны могут достичь мирового соглашения, но если дело дойдет до судебного решения, оно, скорее всего, будет в пользу Лурье как законной собственницы жилья.
Банников также отметил, что квартира в Хамовниках не является для Долиной единственным жильем. Он выразил надежду, что выселение, если оно произойдет, не оставит артистку без крыши над головой. По его словам, ожидается, что выселение случится в горизонте полугода.
16 декабря Верховный суд (ВС) России принял решение вернуть право собственности на квартиру Долиной покупательнице жилья. По решению суда певица может проживать в квартире на период повторного рассмотрения иска о принудительном выселении.
В августе 2024 г. Долина рассказала, что стала жертвой мошенников, из-за чего потеряла свою квартиру. Недвижимость была официально продана Лурье за 112 млн руб. Спустя год после заявления Долиной квартиру вернули певице, поскольку ее действия при заключении сделки были признаны неосознанными. Лурье не согласилась с этим и обратилась в высшую судебную инстанцию.